На дорожные работы в Калининграде направлено более 1 млрд рублей

КАЛИНИНГРАД, 6 мая. /ТАСС/. Более 1 млрд рублей направлено в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на дорожные работы в Калининграде. Об этом в среду сообщил губернатор Антон Алиханов, который провел выездное совещание на дорожных объектах областного центра.

"Всего на дорожные работы в Калининграде в 2020 году направлено более миллиарда рублей. Как в текущем, так и в следующем году планируем сделать акцент на решении проблем Московского района. Кроме того, стоит вопрос с транспортным обеспечением Восточного микрорайона и строящихся социальных объектов", - сказал глава региона, слова которого приводит пресс-служба областного правительства.

В числе крупных инфраструктурных проектов губернатор обозначил планы по началу строительства в следующем году нового путепровода рядом с двухъярусным мостом, завершению проектирования реконструкции улицы Аллеи Смелых, разработке проектной документации по третьей очереди Восточной эстакады с целью улучшить сообщение северной и южной частей города.

В ходе выездного совещания было открыто полноценное движение по улице Киевской на перекрестке с проспектом Калинина, в непосредственной близости от которого располагаются главный Южный железнодорожный вокзал, а также автовокзал. На этом участке подрядчики привели в нормативное состояние трамвайные пути и контактную сеть, переложили коммуникации, провели капитальный ремонт дорожного покрытия и тротуаров. Стоимость работ составила порядка 244 млн рублей.

Досрочно намерен завершить подрядчик работы на другом важном дорожном объекте Калининграда - улице Клинической. В результате улучшится подъезд к таким важным социальным и медицинским учреждениям города, как клиническая больница, роддом, областная стоматология и детский сад. Объем финансирования работ здесь составит 37 млн рублей.

"В ходе выездного совещания особое внимание было уделено вопросам безопасности дорожного движения. В этом году из областного бюджета Калининграду на эти цели выделено 25 млн рублей. Предстоит обустроить 11 пешеходных переходов, оптимизировать транспортные схемы на ряде городских магистралей, провести другие работы, направленные на обеспечение безопасности населения и автотранспорта", - отмечает пресс-служба.