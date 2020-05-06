Путин поручил профинансировать строительство моста в Благовещенске в 2020 году

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину и правительству Амурской области выделить федеральные средства на строительство моста через реку Зею в Благовещенске раньше плана, уже в 2020 году. Как сообщается в среду на сайте Кремля, поручение дано по итогам апрельского совещания по ситуации с паводками и пожарами в субъектах РФ.

Из-за повреждения единственного моста через реку Зею, который соединяет Благовещенск с основной дорожной сетью региона и округа, движение по нему грузового и пассажирского транспорта приостановлено. В связи с этим глава области Василий Орлов просил перенести на 2020 год часть федерального финансирования на строительство второго моста.

"Правительству РФ совместно с правительством Амурской области: принять необходимые решения, касающиеся переноса срока начала финансирования строительства нового мостового перехода через реку Зею с запланированного 2021 года на 2020 год", - говорится в перечне поручений.

Кроме того, президент поручил федеральным и региональным властям принять меры для оперативного восстановления движения по мостовому переходу, находящемуся в аварийном состоянии.

Правительство РФ также должно рассмотреть вопрос о выделении из федерального бюджета дополнительных средств на строительство берегозащитных сооружений в Благовещенске. Ранее, докладывая о подготовке к паводкам, губернатор сообщал, что объект готов на 84%, но на завершение работ по нему требуется еще 2,9 млрд рублей.

Дополнительные средства также могут быть выделены из федерального бюджета на проведение авиационного мониторинга пожарной опасности в лесах Приамурья. Доклад по этим вопросам должен быть представлен до 15 мая 2020 года.

О мостах через Зею

Мост через Зею соединяет Благовещенск с основной дорожной сетью региона и Дальнего Востока. Из-за повреждения мост до капитального ремонта не сможет принимать большегрузный транспорт, его будут отправлять через город Свободный. Однако такой путь получается на 300 километров длиннее.

Планируется построить второй мост через Зею примерно в километре от существующего. Стоимость объекта составляет 19,8 млрд рублей, уже готова проектная документация, выбран подрядчик.