Правительство хочет дать бизнесу отсрочку на полгода для уплаты административных штрафов

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности предлагает инициативу, позволяющую в 2020 году объектам малого и среднего бизнеса выплачивать штрафы за административные правонарушения с отсрочкой в полгода. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал один из авторов инициативы, председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

"Подготовленный законопроект направлен на принятие неотложных мер для защиты экономики и преодоления последствий распространения COVID-19. Инициатива предусматривает комплекс мер, позволяющих урегулировать ряд возникших на практике вопросов. Например, законопроект продлевает срок уплаты административного штрафа юридическими лицами и предпринимателями. Привлеченные к административной ответственности субъекты малого и среднего бизнеса должны будут уплатить штраф в течение 180 суток с момента вступления в силу соответствующего постановления", - сказал он.

В настоящее время согласно КоАП РФ срок уплаты административного штрафа составляет 60 суток. Предлагаемый проектом льготный срок оплаты штрафа для представителей бизнеса будет действовать только в этом году.