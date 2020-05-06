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Пандемия коронавируса нового типа

Правительство хочет дать бизнесу отсрочку на полгода для уплаты административных штрафов

Это может стать одной из неотложных мер для защиты экономики и преодоления последствий распространения коронавируса
Здание Дома правительства РФ Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Здание Дома правительства РФ
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности предлагает инициативу, позволяющую в 2020 году объектам малого и среднего бизнеса выплачивать штрафы за административные правонарушения с отсрочкой в полгода. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал один из авторов инициативы, председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

"Подготовленный законопроект направлен на принятие неотложных мер для защиты экономики и преодоления последствий распространения COVID-19. Инициатива предусматривает комплекс мер, позволяющих урегулировать ряд возникших на практике вопросов. Например, законопроект продлевает срок уплаты административного штрафа юридическими лицами и предпринимателями. Привлеченные к административной ответственности субъекты малого и среднего бизнеса должны будут уплатить штраф в течение 180 суток с момента вступления в силу соответствующего постановления", - сказал он.

В настоящее время согласно КоАП РФ срок уплаты административного штрафа составляет 60 суток. Предлагаемый проектом льготный срок оплаты штрафа для представителей бизнеса будет действовать только в этом году.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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