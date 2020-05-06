{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Мировые цены на нефть
Обновлено 

В ЦБ прогнозируют возвращение цены Urals к уровню отсечения бюджетного правила к 2022 году

Согласно прогнозам, восстановление цен будет постепенным из-за накопления запасов нефти, уже добытой в I-II кварталах

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Возвращение цены Urals к уровням отсечения бюджетного правила произойдет в 2022 году. Об этом говорится в докладе о денежно-кредитной политике Банка России.

"Возвращение цены Urals к уровням вблизи цены отсечения бюджетного правила произойдет только в 2022 году", - отмечается в материале.

Бюджетное правило подразумевает, что дополнительные доходы казны от продажи нефти сверх базовой цены (в 2019 году - около $41,6 за баррель) направляются в Фонд национального благосостояния. Цена нефти ежегодно индексируется на 2%.

По прогнозам регулятора, восстановление цен будет постепенным из-за накопления запасов нефти, уже добытой в I-II кварталах. Базовый прогноз регулятора основывается на средней цене нефти Urals $15 за баррель во II квартале 2020 года, а также $20 в III квартале и $25 в IV квартале.

Восстановление цен на нефть будет происходить по мере возобновления нормальной транспортной активности, считает регулятор. Росту цен будут способствовать новые договоренности ОПЕК+ о значительных ограничениях добычи до апреля 2022 года, а также падение добычи в других странах из-за закрытия нерентабельных скважин и падения объемов бурения и геологоразведки.

 

Теги
РоссияМировые цены на нефть
Реклама на ТАСС
Трамп пообещал через одну-две недели рассказать, выполняет ли Китай торговое соглашение
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС