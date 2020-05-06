В ЦБ прогнозируют возвращение цены Urals к уровню отсечения бюджетного правила к 2022 году

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Возвращение цены Urals к уровням отсечения бюджетного правила произойдет в 2022 году. Об этом говорится в докладе о денежно-кредитной политике Банка России.

"Возвращение цены Urals к уровням вблизи цены отсечения бюджетного правила произойдет только в 2022 году", - отмечается в материале.

Бюджетное правило подразумевает, что дополнительные доходы казны от продажи нефти сверх базовой цены (в 2019 году - около $41,6 за баррель) направляются в Фонд национального благосостояния. Цена нефти ежегодно индексируется на 2%.

По прогнозам регулятора, восстановление цен будет постепенным из-за накопления запасов нефти, уже добытой в I-II кварталах. Базовый прогноз регулятора основывается на средней цене нефти Urals $15 за баррель во II квартале 2020 года, а также $20 в III квартале и $25 в IV квартале.

Восстановление цен на нефть будет происходить по мере возобновления нормальной транспортной активности, считает регулятор. Росту цен будут способствовать новые договоренности ОПЕК+ о значительных ограничениях добычи до апреля 2022 года, а также падение добычи в других странах из-за закрытия нерентабельных скважин и падения объемов бурения и геологоразведки.