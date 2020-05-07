ЦБ Китая понизил курс юаня к доллару до минимума за месяц

ПЕКИН, 7 мая. /ТАСС/. Народный банк Китая (Центробанк) в четверг понизил курс юаня на 241 базисный пункт, до 7,0931 за доллар. Согласно статистике регулятора, это минимальное значение курса с 7 апреля этого года.

Ослабление юаня длится второй рабочий день подряд. Как передает в четверг финансовое издание "Сина цайцзин", нынешняя волатильность китайской валюты объясняется "преимущественно распространением коронавируса за рубежом, последствиями эпидемии внутри Китая, а также снижением ключевых макроэкономических показателей". Издание подчеркивает, что "несмотря на улучшение экономической ситуации внутри КНР, обстановка за рубежом по-прежнему нестабильна, что оказывает негативное влияние на внешнюю торговлю Китая".

В материале также отмечается, что "в мае колебания курса вряд ли выйдут за пределы 7,05-7,20 юаня за доллар". "Возобновление работы экономики КНР и постепенное улучшение макроэкономических показателей будет поддерживать курс китайской валюты на разумном и сбалансированном уровне", - передает "Сина цайцзин".

По итогам 2015 года юань подешевел по отношению к доллару на 6%, в 2016 году - еще на 6,7%, обновив несколько минимальных значений за восемь с половиной лет. По итогам 2017 года юань укрепился к американской валюте на 6,2%, в 2018 году - опустился на 5,1%. В 2019 году курс национальной валюты Китая постепенно снижался на фоне торговой войны с США, а 8 августа он преодолел психологическую отметку в семь единиц за доллар, что стало минимальным значением за 11 лет. Однако в конце года, по мере приближения двух стран к первому этапу торговой сделки, юань вновь начал укрепляться к доллару и по итогам года его снижение составило около 1,9%.