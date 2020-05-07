На Дальнем Востоке растет число счетов эскроу

ВЛАДИВОСТОК, 7 мая. /ТАСС/. Количество счетов эскроу на Дальнем Востоке превысило 2 тыс., сумма средств, которые на них размещены, увеличилась почти в полтора раза до 6,6 млрд рублей. Активнее всего проектное финансирование развивается в Приморье. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Дальневосточного ГУ Банка России.

"На Дальнем Востоке за март количество счетов эскроу увеличилось на 474 и к апрелю превысило 2 тыс. Об этом свидетельствуют результаты обследования банков, в которых могут открываться расчетные счета застройщиков и счета эскроу. Активнее всего проектное финансирование развивается в Приморье. За месяц число эскроу-счетов в крае увеличилось на 327 и превысило 1 тыс.", - говорится в сообщении.

Сумма средств, размещенных участниками долевого строительства на счетах эскроу в Дальневосточном федеральном округе, выросла почти в полтора раза до 6,6 млрд рублей. В частности, в Приморье на счетах дольщиков хранится более 2,6 млрд рублей, на Сахалине - 1,6 млрд рублей, в Хабаровском крае - 1,5 млрд рублей. В рамках проектного финансирования на Дальнем Востоке завершено четыре проекта. По ним нарастающим итогом раскрыто 46 счетов эскроу, по данным на начало марта таких было четыре.

"Данные пока не говорят о влиянии пандемии коронавируса на развитие проектного финансирования долевого жилищного строительства на территории макрорегиона - сокращения показателей к апрелю не произошло. Однако основные причины возможного замедления темпов роста к этой дате, а это и ограничительные меры, и закрытие строительных площадок, тогда только появились. Их влияние мы сможем увидеть в дальнейшем", - процитировала пресс-служба главного эксперта аппарата Дальневосточного ГУ Банка России Ирину Баянову.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на банковских счетах эскроу, строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.