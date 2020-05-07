{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

СМИ: Вьетнам предоставит России 1,5 тыс. аппаратов ИВЛ собственного производства

Передача медицинского оборудования российской стороне пройдет в период с 15 мая по 30 августа

ХАНОЙ, 7 мая. /ТАСС/. Вьетнам предоставит России 1,5 тыс. аппаратов для искусственной вентиляции легких (ИВЛ) собственного производства в качестве гуманитарной помощи для лечения пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила в четверг газета "Зан чи".

В соответствии с меморандумом, подписанным между посольством РФ в Ханое и вьетнамской многофункциональной корпорацией Vingroup, выпускающей аппараты ИВЛ, передача этого медицинского оборудования российской стороне пройдет в период с 15 мая по 30 августа.

Производство аппаратов ИВЛ вьетнамская компания начала в прошлом месяце на базе своих производственных мощностей по выпуску автомобилей VinFast и смартфонов VinSmart. Корпорация подписала лицензионное соглашение с одним из крупнейших мировых производителей медицинского оборудования - американской компанией Medtronic US - на использование ее конструкции портативного аппарата ИВЛ.

За последние недели российская сторона уже неоднократно получала в качестве гуманитарной помощи от Вьетнама антибактериальные маски, обеззараживающие средства, дезинфицирующие салфетки и другие санитарно-гигиенические изделия, которые необходимы для профилактики и борьбы с распространением коронавируса.

Теги
РоссияВьетнамПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
В Белоруссии заявили, что соглашение с РФ по межбюджетным расчетам по нефти почти готово
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС