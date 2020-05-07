СМИ: Вьетнам предоставит России 1,5 тыс. аппаратов ИВЛ собственного производства

ХАНОЙ, 7 мая. /ТАСС/. Вьетнам предоставит России 1,5 тыс. аппаратов для искусственной вентиляции легких (ИВЛ) собственного производства в качестве гуманитарной помощи для лечения пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила в четверг газета "Зан чи".

В соответствии с меморандумом, подписанным между посольством РФ в Ханое и вьетнамской многофункциональной корпорацией Vingroup, выпускающей аппараты ИВЛ, передача этого медицинского оборудования российской стороне пройдет в период с 15 мая по 30 августа.

Производство аппаратов ИВЛ вьетнамская компания начала в прошлом месяце на базе своих производственных мощностей по выпуску автомобилей VinFast и смартфонов VinSmart. Корпорация подписала лицензионное соглашение с одним из крупнейших мировых производителей медицинского оборудования - американской компанией Medtronic US - на использование ее конструкции портативного аппарата ИВЛ.

За последние недели российская сторона уже неоднократно получала в качестве гуманитарной помощи от Вьетнама антибактериальные маски, обеззараживающие средства, дезинфицирующие салфетки и другие санитарно-гигиенические изделия, которые необходимы для профилактики и борьбы с распространением коронавируса.