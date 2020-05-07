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Пандемия коронавируса нового типа

Субсидии на зарплату начнут поступать подмосковным предприятиям с 18 мая

Заявления на получение поддержки рассматриваются в течение трех дней

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Подмосковные предприятия малого и среднего бизнеса, пострадавшие от пандемии коронавируса, начнут получат субсидии на зарплату с 18 мая, сообщила в четверг пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

"Прием заявлений ведется с 1 мая. Денежные средства начнут поступать предпринимателям с 18 мая. Заявления рассматриваются в течение трех дней. При выяснении искажения поданной информации субсидия подлежит возврату", - говорится в сообщении.

Уточняется, что субсидия предусмотрена для малого и среднего бизнеса, который относится к наиболее пострадавшим отраслям, кроме того, компания должна сохранить 90% штата. Заявку на выплату необходимо направить в налоговую службу через сервис "Личный кабинет налогоплательщика" или почтовым отправлением. Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова, слова которой приводятся в сообщении, добавила, что в Подмосковье уже выдано 209 кредитов на зарплату под 0% на общую сумму 424 млн рублей.

Президент РФ Владимир Путин 15 апреля на совещании с членами кабинета министров потребовал от правительства начать подготовку новых мер поддержки экономики в условиях пандемии. В частности, малые и средние предприятия в заявительном порядке смогут получать по 12 130 рублей в месяц на выплату зарплаты каждому сотруднику при сохранении не менее 90% количества работников к 1 апреля. Данный механизм заработал с 1 мая.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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