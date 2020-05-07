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Пандемия коронавируса нового типа
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Кабмин обсудил новые меры реагирования на вызовы, связанные с коронавирусом

Правительство, в частности, рассмотрело вопрос субсидий авиакомпаниям
Дом Правительства РФ Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Дом Правительства РФ
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Правительство России на прошедшем в четверг заседании обсудило новый пакет поправок, направленных на оперативное реагирование на вызовы, связанные с коронавирусом. Как сообщает пресс-служба правительства РФ, заседание провел и.о. председателя кабмина Андрей Белоусов.

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"На заседании правительства был представлен пакет поправок, нацеленных на создание условий для оперативного реагирования на вызовы, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

28 апреля на совещании с главами регионов президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить новые пакет мер поддержки бизнеса и граждан, позже премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил внести проект этого документа в правительство к 5 мая. Как сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, документ будет рассмотрен 8 мая в Думе в приоритетном порядке.

Ранее кабмин уже принял два пакета мер поддержки населения и предпринимателей. Так, малый и средний бизнес из наиболее пострадавших отраслей может рассчитывать, в частности, на шестимесячную отсрочку арендных и налоговых платежей, за исключением НДС, а также получить по 12 130 рублей в месяц в расчете на каждого работника на выплату зарплат при сохранении не менее 90% сотрудников. Этот механизм заработал с 1 мая.

Граждане могут на полгода получить отсрочку по кредитам и займам в случае падения дохода не менее чем на 30%. Потерявшие работу после 1 марта и обратившиеся в службу занятости в апреле - июне будут получать пособия по безработице в максимальном размере - 12 130 рублей (уровень МРОТ). При этом сумма пособия увеличивается при наличии у таких безработных несовершеннолетних детей из расчета 3 тыс. рублей за каждого ребенка. Были увеличены и выплаты по больничным - они должны быть не меньше МРОТ.

Поддержка авиакомпаний

Правительство также рассмотрело вопрос субсидий авиакомпаниям, понесшим потери на фоне сокращения пассажирских перевозок из-за коронавируса. 

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"Участники заседания обсудили вопрос предоставления в 2020 году субсидий из федерального бюджета российским авиакомпаниям, столкнувшимся со снижением доходов на фоне падения объемов пассажирских перевозок из-за коронавируса", - говорится в сообщении.

Кроме того, был рассмотрен проект распоряжения о выделении Росавтодору из резервного фонда правительства бюджетных ассигнований на проектирование и ремонт дорог в Крыму.

Как ранее сообщала пресс-служба правительства, российским авиакомпаниям предлагается предоставить в 2020 году из федерального бюджета 23,4 млрд рублей на частичную компенсацию потерь, связанных с падением объемов пассажирских перевозок в условиях пандемии.

Росавтодору из резервного фонда правительства планируется выделить 6,85 млн рублей в 2020 году для предоставления межбюджетного трансферта Республике Крым на региональную программу по проектированию и капитальному ремонту 166 км автомобильных дорог регионального уровня, включая улично-дорожную сеть крымских муниципалитетов.

Теги
РоссияБелоусов, Андрей РэмовичПандемия коронавируса нового типа
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