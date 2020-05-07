В Татарстане начнут выпускать тепловизоры

КАЗАНЬ, 7 мая. /ТАСС/. Казанский оптико-механический завод (КОМЗ) намерен начать массовое производство тепловизоров, которые используются для измерения температуры тела. Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил предприятие и ознакомился с продукцией, сообщила ТАСС в четверг руководитель пресс-службы главы региона Лилия Галимова.

"Президенту республики презентовали тепловизор, массовое производство которого планируется на базе АО "КОМЗ" (Казанский оптико-механический завод). Топографический комплекс дистанционно замеряет температуру всех входящих в помещение, одномоментно способен сделать замер у 30 человек. При создании библиотеки лиц, если аппарат зафиксирует повышенную температуру, пропуск сотрудника может быть заблокирован для недопущения его на производство. Устройство особенно востребовано в условиях пандемии на крупных предприятиях", - сказала она.

Разработчик тепловизора - научно-производственное объединение "Александр". Устройство всепогодное, его можно размещать в том числе на улице.

Казанский оптико-механический завод - многопрофильное предприятие, специализирующееся на разработке и производстве астронавигационных систем и перископов, наблюдательных и фоторегистрирующих приборов, визиров, оптоэлектронных систем наблюдения и целеуказания, биноклей, зрительных труб и приборов ночного видения.

По данным портала стопкоронавирус.рф, в Татарстане зафиксировано 1 415 случаев заражения. Как уточнили в региональном оперштабе, выздоровели 252 человека, 4 пациента умерли.