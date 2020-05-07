{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В Татарстане начнут выпускать тепловизоры

Устройство способно одномоментно измерить температуру у 30 человек

КАЗАНЬ, 7 мая. /ТАСС/. Казанский оптико-механический завод (КОМЗ) намерен начать массовое производство тепловизоров, которые используются для измерения температуры тела. Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил предприятие и ознакомился с продукцией, сообщила ТАСС в четверг руководитель пресс-службы главы региона Лилия Галимова.

"Президенту республики презентовали тепловизор, массовое производство которого планируется на базе АО "КОМЗ" (Казанский оптико-механический завод). Топографический комплекс дистанционно замеряет температуру всех входящих в помещение, одномоментно способен сделать замер у 30 человек. При создании библиотеки лиц, если аппарат зафиксирует повышенную температуру, пропуск сотрудника может быть заблокирован для недопущения его на производство. Устройство особенно востребовано в условиях пандемии на крупных предприятиях", - сказала она.

Разработчик тепловизора - научно-производственное объединение "Александр". Устройство всепогодное, его можно размещать в том числе на улице.

Казанский оптико-механический завод - многопрофильное предприятие, специализирующееся на разработке и производстве астронавигационных систем и перископов, наблюдательных и фоторегистрирующих приборов, визиров, оптоэлектронных систем наблюдения и целеуказания, биноклей, зрительных труб и приборов ночного видения.

По данным портала стопкоронавирус.рф, в Татарстане зафиксировано 1 415 случаев заражения. Как уточнили в региональном оперштабе, выздоровели 252 человека, 4 пациента умерли.

Теги
Минниханов, Рустам НургалиевичРоссияТатарстанПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Путин предложил обсудить приоритетную перевалку отечественных грузов в морских портах
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС