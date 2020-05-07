"Мегафон" намерен сменить пять из семи членов совета директоров

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. "Мегафон" намерен обновить совет директоров в связи с намерением владеющей им холдинговой компании "ЮэСэМ Телеком" (принадлежит USM Алишера Усманова) приобрести 100% группы IT-компаний "ИКС Холдинг". Согласно материалам "Мегафона", заменить планируется пять из семи членов совета директоров оператора.

На общем годовом собрании, которое должно пройти 8 июня в заочной форме, акционеры "Мегафона" будут избирать совет директоров, в состав которого рекомендованы основатель и глава "ИКС Холдинга" Антон Черепенников, гендиректор USM Иван Стрешинский, заместитель гендиректора по экономике и финансам USM Евгений Быстрых, управляющий директор, руководитель дирекции по телекоммуникационным проектам USM Максим Анипкин.

Кроме того, кандидатами предложены главный исполнительный директор киберспортивного холдинга ESforce (принадлежит Mail.ru Group) Эмин Антонян, бывший гендиректор "Магнита" Хачатур Помбухчан, CEO эмиратского мобильного оператора Du Йохан Деннелинд.

Сейчас в совете директоров "Мегафона", помимо Быстрых и Анипкина, еще пять человек: руководитель дирекции по корпоративному управлению USM Management Антон Рыбалкин, советник исполнительного директора USM Игорь Иванов, заместитель гендиректора по цифровым проектам и взаимодействию с органами власти USM Management, президент Ассоциации участников рынка больших данных Анна Серебряникова, директор по телекоммуникационным инфраструктурным проектам USM Александр Есиков, советник генерального директора USM Management Наталья Чумаченко.

О сделке USM

В конце апреля USM Алишера Усманова анонсировал, что через свое подразделение "ЮэСэМ Телеком", владеющее "Мегафоном", приобретет 100% многопрофильной IT-группы "ИКС Холдинг" у ее менеджмента. В результате обмена долей акций основатель "ИКС Холдинга" Антон Черепенников получит 10% "ЮэСэМ Телекома", 80% акций компании останется во владении USM, еще 10% - у генерального директора USM Ивана Стрешинского.

Сам Стрешинский при этом возглавит "ЮэСэМ Телеком", Черепенников станет операционным директором компании, сохранив позицию гендиректора в "ИКС Холдинге".

Сделка по приобретению структурами USM "ИКС Холдинга" будет завершена в течение 2020 года.