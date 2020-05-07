{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация с курсом валют и ценами на нефть

Стоимость нефти Brent выросла на 7,1%

Цена нефти достигала отметки в $31,82 за баррель

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Стоимость июльского фьючерса нефти сорта Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE выросла на 7,1%, в моменте достигая отметки в $31,82 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 13:38 мск.

К 13:45 мск стоимость этого сорта немного замедлила рост и торговалась на уровне $31,69 за баррель (+6,6%). В свою очередь нефть марки WTI росла на 6,8% - до $27,35 за баррель.

На фоне дорожающей нефти рубль в ходе валютных торгов Мосбиржи укрепляется по отношению к доллару США и евро. Так, курс доллара опускался до 73,94 рубля (-0,9%), а курс евро - до 79,7 рубля (-1%).

Теги
Ситуация с курсом валют и ценами на нефть
Реклама на ТАСС
Выработка электроэнергии в России в апреле упала на 3,8%
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС