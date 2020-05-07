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Путин проведет отдельное совещание о проблемах авиации и авиастроения

Президент назвал ситуацию в сфере воздушных перевозок особенно сложной

НОВО-ОГАРЕВО, 7 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет отдельное совещание по проблемам авиационной отрасли и авиастроения.

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"Ситуация в сфере воздушных перевозок - и в России, и во всем мире - особенно сложная, мы это прекрасно видим, понимаем, поэтому посвятим ей отдельное совещание, где обсудим и задачи авиастроительной промышленности вместе, в комплексе", - сказал глава государства на совещании по развитию транспорта. 

Путин напомнил о выделении из резервного фонда правительства более 23 млрд рублей в качестве экстренной, оперативной помощи, например, авиационным компаниям. "Эти средства должны пойти на оплату труда экипажей, сотрудников, на расчеты по аэропортовым услугам и лизинговым платежам", - уточнил он.

В последние недели президент провел серию совещаний, на которых рассматривалось положение дел в различных отраслях, среди которых, в частности, были оборонно-промышленный комплекс, строительство, автомобилестроение.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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