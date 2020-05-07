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Путин обсудил с Мишустиным, Белоусовым и Силуановым вопросы развития экономики

По словам президента, был затронут вопрос транспортной отрасли

НОВО-ОГАРЕВО, 7 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин обсудил с премьер-министром Михаилом Мишустиным и исполняющим его обязанности на время болезни первым вице-премьером Андреем Белоусовым вопросы развития экономики страны. Об этом он сообщил на совещании по развитию транспорта.

"Сегодня с утра мы с председателем правительства Михаилом Владимировичем Мишустиным, и с Андреем Рэмовичем Белоусовым, и с министром финансов [Антоном Силуановым], обсуждая ближайшие шаги по развитию экономики, так или иначе затронули транспортную отрасль, безусловно, важнейшую для экономики в целом", - сказал российский лидер.

Путин пообещал озвучить свои предложения при подведении итогов совещания по развитию транспорта. "Я в завершающем слове еще об этом скажу", - добавил он.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМишустин, Михаил ВладимировичСилуанов, Антон ГермановичРоссияБелоусов, Андрей Рэмович
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