Сайт правительства подскажет россиянам, какие меры поддержки им положены

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Россияне получат "подсказки" о той помощи, которую они могут получить в нынешней кризисной ситуации, вызванной пандемией коронавируса. Для этого достаточно зайти на сайт правительства.

Как сообщила в четверг пресс-служба кабинета министров, "правительство расширило функционал информационного сервиса о мерах поддержки граждан и бизнеса в условиях коронавируса". Теперь система сама подсказывает пользователю, какую помощь он может получить, и при необходимости перенаправляет на сайт ведомства, которое отвечает за оказание поддержки.

"На главной странице информационного сервиса правительства по адресу http://government.ru/support_measures/ появилась новая кнопка - "Узнайте, какие меры подходят Вам". За ней открывается несложный опросник. В зависимости от ответов пользователя система выдает тот набор мер, который предусмотрен именно для этой категории граждан или бизнеса", - рассказали в пресс-службе. В кабинете министров заверяют, что вопросы несложные. Предпринимателю, например, предстоит ответить, включена ли компания в реестр МСП (проверить это можно, перейдя по размещенной рядом ссылке на реестр на сайте Федеральной налоговой службы), принадлежит ли к отрасли, признанной пострадавшей, и так далее. "Что касается граждан, то потребуется указать, работает ли человек, есть ли у него дети, является ли он инвалидом", - уточнили в пресс-службе.

По ее данным, сервис объединяет около 80 различных мер поддержки. По каждой дается подробное описание, сроки предоставления, ссылки на документы и электронные сервисы профильных госведомств, в случае если услугу можно оформить онлайн. На главной странице сервиса также доступна информация о ключевых решениях, принимаемых правительством для защиты граждан и поддержки экономики в условиях коронавирусной инфекции. Там же размещается постоянно обновляемый отчет о текущей ситуации с COVID-19 в России и телефон горячей линии сайта "Стопкоронавирус.рф".

Президент Владимир Путин на совещании 6 мая подчеркнул, что необходимо структурировать и сделать максимально доступной информацию о действующих в России мерах поддержки в условиях коронавируса. По словам главы государства, и граждане, и бизнес должны знать о том, какие именно меры поддержки предлагаются кабинетом министров и каким образом ими можно воспользоваться.