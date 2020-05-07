Кабмин разрабатывает законопроект о праве перевозчиков не возвращать деньги за билет

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Правительство РФ разрабатывает законопроект, предоставляющий ему право регулировать вопросы выплаты пассажирам денег за проезд в условиях пандемии, в том числе устанавливать особенности одностороннего расторжения договора перевозки, сообщил ТАСС в четверг зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев.

В четверг газета "Коммерсантъ" сообщила, что правительство России может позволить воздушным, железнодорожным, морским и речным перевозчикам не возвращать пассажирам деньги за билеты в условиях пандемии.

"В случае введения режима повышенной готовности или ЧС законодателям необходимо предоставить правительству РФ право регулировать вопросы выплаты пассажирам платы за проезд. И такой законопроект уже подготовлен в правительстве и в ближайшее время может быть внесен в Государственную думу для рассмотрения, он предполагает в том числе одностороннее расторжение договора о перевозке пассажира", - сказал Васильев.

Сенатор пояснил, что сейчас существуют различные варианты возврата билетов во время ЧС - предоставление сертификатов, скидки на следующие покупки, возврат средств. По его мнению, при разработке законопроекта нужно изучить все варианты и принять оптимальное решение. По словам сенатора, транспортная отрасль нуждается в поддержке, "нельзя перевозчиков оставить один на один с экономическими проблемами мирового масштаба". При этом Васильев говорит и о необходимости учитывать интересы граждан.

"В нормативном акте должен быть, на мой взгляд, прописан достаточно гибкий алгоритм. Например, дать возможность для возврата средств тем, кто в связи с пандемией потерял работу и в ближайшее время не сможет воспользоваться сертификатом даже на очень привлекательных условиях. Возможно, есть смысл сделать сертификаты не именными, а безличными, чтобы те, кто летают крайне редко по большой необходимости, люди в возрасте, могли передать сертификат детям, внукам", - подчеркнул Васильев. Он также отметил, что "ваучер должен выдаваться на достаточно долгое время, как минимум на три года".

Данный законопроект (есть в распоряжении ТАСС) по предложению Минтранса РФ дает право правительству РФ при угрозе возникновения или при возникновении ЧС на всей территории РФ или в отдельных регионах устанавливать особенности изменения и расторжения договора перевозки пассажира, а также возврата платы за проезд пассажира и за провоз его багажа.