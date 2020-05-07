Выручка пивных магазинов в России выросла впервые с введения режима самоизоляции

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Выручка пивных магазинов в России на прошлой неделе выросла впервые с введения режима самоизоляции. Об этом свидетельствуют данные IT-компании "Эвотор", которые есть в распоряжении ТАСС.

"Эвотор" развивает сервисы для управления бизнесом, обрабатывает данные более 600 тыс. смарт-терминалов в торговых точках по всей России, также компания развивает процессинговую платформу, которая позволяет подключать эквайринг владельцам онлайн-касс.

"На прошлой неделе (27 апреля - 3 мая) выручка пивных магазинов впервые с введения режима самоизоляции выросла, превысив на 3% докризисные показатели начала марта (2-8 марта)", - сообщили в компании. Средний чек пивных магазинов вырос по сравнению с началом марта на 17% и составил 430 руб., что на 37% больше, чем в мае 2019 года.

При этом в компании напомнили, что количество пивных торговых точек на фоне коронавируса сократилось - в стране временно закрылись 15% пивных магазинов, работавших в марте.

Эксперты связывают рост оборота пивных магазинов с майскими праздниками и теплой погодой: пиковая выручка наблюдалась 30 апреля и 1 мая. Сразу после введения "карантина" выручка сегмента пивных магазинов просела. В первую нерабочую неделю с 30 марта выручка сегмента упала на 11%, и в течение 2-4 недель была в среднем на 5% ниже, чем в начале марта.

Кроме пивных магазинов на прошлой неделе вернулись к докризисным оборотам специализированные продуктовые лавки (+5%), магазины стройматериалов (+5%) и медицинских товаров (+4%).

В целом выручка малого и среднего бизнеса, по данным "Эвотора", на пятой нерабочей неделе составляла всего половину от докризисной - 53,7% к началу марта. Всего на пятой неделе работали 51,3% предприятий малого и среднего бизнеса.