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WP: республиканцы в Конгрессе США создают целевую группу по Китаю

По информации газеты, изначально запуск механизма планировался в феврале

ВАШИНГТОН, 7 мая. /ТАСС/. Республиканцы в Палате представителей Конгресса США создают целевую группу для выработки стратегии в отношении Китая, в том числе в связи с коронавирусом. Об этом сообщила в четверг газета The Washington Post.

По ее информации, изначально запуск механизма планировался в феврале. Комитет должен был стать двухпартийным, однако демократы отказались от этой идеи, поскольку, в частности, считают китайский вопрос чересчур политизированным.

Как отмечает издание, лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти объявит позднее в четверг о формировании целевой группы Республиканской партии по Китаю, в комитет войдут 15 конгрессменов. Группе предстоит разрабатывать законодательную стратегию по всем связанным с Китаем вопросам. Как ожидается, ее возглавит старший республиканец в комитете по иностранным делам Майкл Маккол.

По словам Маккарти, вопросы возникли еще до пандемии, но "теперь они приобретают еще большее значение". Законодатели будут проводить встречи и брифинги, в том числе по темам влияния Китая на политику США, экспортного контроля и мониторинга иностранных инвестиций, роли Пекина в международных организациях, а также экономической деятельности.

Госсекретарь США Майкл Помпео 3 мая заявил о якобы имеющихся у Вашингтона доказательствах того, что искусственно созданный коронавирус начал распространяться из лаборатории в китайском городе Ухань. Заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн 29 апреля в интервью телеканалу NBC выразил сожаление в связи с тем, что "некоторые политики используют ситуацию с вирусом для шельмования Китая". Он подчеркнул, что Пекин не скрывал никакой информации о коронавирусе.

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