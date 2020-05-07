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Путин и Трамп обсудили сделку ОПЕК+, борьбу с коронавирусом и союзнические отношения

Президенты России и США также обменялись поздравлениями в связи с 75-летием Победы над фашизмом

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили союзнические отношения двух стран, взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса, а также вступившую в силу с 1 мая новую сделку ОПЕК+ по ограничению добычи нефти. Как сообщает пресс-служба Кремля, главы государств обменялись поздравлениями в связи с 75-летием Победы над фашизмом.

"Акцентирована историческая значимость союзнических отношений, которые связывали наши народы в годы Второй мировой войны и позволили победить общего врага. Подчеркнуто, что следуя этим традициям, Россия и США способны многого добиться в решении острых проблем современности, включая обеспечение стратегической стабильности, борьбу с терроризмом, урегулирование региональных конфликтов, противодействие эпидемиям", - говорится в сообщении.

При обсуждении ситуации вокруг пандемии коронавируса президенты дали позитивную оценку двустороннему сотрудничеству и условились о дальнейшем наращивании координации на этом направлении. В частности, с американской стороны предложено направить в Россию партию медицинского оборудования.

Путин и Трамп затронули в беседе и положение на мировом рынке нефти. "Отмечена своевременность заключения, во многом благодаря взаимодействию президентов России и США, нового соглашения ОПЕК+, которое заработало с 1 мая и уже оказало практическое влияние на стабилизацию нефтяных цен", - говорится в сообщении пресс-службы российского лидера.

Президенты РФ и США подтвердили важность поддержания российско-американского диалога и контактов в различных областях. "Лидеры выразили удовлетворение состоявшимся разговором, который носил конструктивный и содержательный характер", - заключили в Кремле.

Это уже шестой с начала года телефонный разговор с американским лидером. При этом три из них были трехсторонними. Дважды к беседе присоединялся наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальманом Аль Сауд и один раз - король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд. 

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияТрамп, Дональд75-летие ПобедыПандемия коронавируса нового типа
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