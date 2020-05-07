Сбербанк подготовил около 1 млн устройств для приема карт с истекшим сроком

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Сбербанк перепрограммировал чуть меньше половины из 2 млн устройств для приема карт с истекшим сроком действия, делает все возможное для подготовки эквайринговой сети. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба госбанка.

"С момента начала кризиса, вызванного пандемией, Сбербанк приступил к переоборудованию всего парка POS-терминального оборудования, понимая сложности клиентов других банков с перевыпуском карт. И в настоящий момент усилиями собственных инженеров, работающих в режиме 24/7, успели перепрограммировать чуть меньше половины из 2 млн устройств - так как в части случаев необходим физический визит инженера банка в конкретную торговую точку. Банк делает все возможное, чтобы ускоренными темпами подготовить собственную сеть эквайринга под потребности клиентов других банков", - сообщили в банке.

Что касается клиентов Сбербанка, то в кредитной организации подчеркнули, что для них карты перевыпускаются автоматически и без визита в банк, их необходимо лишь активировать в Сбербанк Онлайн.

"Кроме того, позвонив по номеру 900, можно подать заявку на бесплатную доставку по любому адресу в пределах города Москвы перевыпущенных банковских карт для клиентов в возрасте от 65 лет, а также представителей маломобильных категорий граждан", - отметили в банке.

Ранее сегодня газета "Ведомости" со ссылкой на источники сообщила, что Сбербанк не принимает карты с истекшим сроком действия в обслуживаемых им торговых точках. По данным собеседников издания, Сбербанк мотивировал свой отказ технологической сложностью внедрения изменений, на которые может уйти несколько месяцев.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла ранее, что банковские карты, срок действия которых уже закончился, можно использовать до 1 июля 2020 года.