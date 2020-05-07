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Рынок акций России вырос на фоне позитивной динамики на мировых площадках и нефтяных цен

Июльские фьючерсы на Brent находятся на отметке $30,43

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Российский рынок акций в четверг, после коррекционного снижения накануне, завершил торги ростом. Этому способствовало улучшение настроений на мировых площадках и динамика цен на нефть. Так, индекс Мосбиржи подрос на 0,07% - до 2634 пунктов, РТС - на 1,35%, до 1126,48 пункта.

Нефтяные котировки после падения днем ранее также вернулись к росту. Июльские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE находятся на отметке $30,43 за баррель (+2,02%).

На этом фоне укрепляется и российская валюта: доллар падает на 1,14% - до 73,73 руб., евро - на 1,01%, до 79,67 руб.

"Поддержку российским бумагам оказала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent вновь смог подняться выше $30 за баррель. Также покупкам на нашем рынке способствовала динамика западных площадок. В Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 1,4%, а в США после первых часов торгов Dow Jones и S&P 500 подтянулись на 1,3% и 1,4% соответственно", - отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

Тем не менее нефть продолжает пребывать в зоне повышенной волатильности. "Ситуация с балансом спроса и предложения на рынке остается сложной, и прогнозы более продолжительного выхода мировой экономики из пандемии давят на стоимость энергоносителя", - поясняет инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.

Прогнозы экспертов

По мнению Бахтина, в пятницу, 8 мая, с учетом предстоящих длинных праздничных выходных, динамика торгов на отечественном рынке может быть сдержанной, а покупки - выборочными.

"Вирусный новостной фон, общерыночные настроения и вектор движения нефтяных цен останутся ключевыми факторами, определяющими ход торгов", - полагает эксперт.

Осин в свою очередь отмечает, что, учитывая динамику американского рынка, в пятницу вновь преобладает вероятность роста.

Прогнозы ИК "Фридом Финанс" по индексу Мосбиржи - 2620-2655 пунктов, по курсу доллара - и 74,1-74,35 руб.

По оценкам "БКС Премьер", индекс Мосбиржи может формироваться в диапазоне 2600-2660 пунктов, курс доллара - 73,5-75 руб.

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