В АКОРТ рассказали, что повлияло на рост цен в апреле

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Распространение в России и мире коронавируса, оказавшее влияние на доставку товаров, падение курса рубля, ажиотажный спрос и сезонное колебание цен сказалось на росте цен на продовольственные товары в апреле, сообщили ТАСС в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), комментируя доклад Росстата об индексе потребительских цен в апреле.

"Отрицательными факторами, заметно повлиявшими на индекс цен на отдельные категории продуктов, стали ажиотажный спрос, наблюдавшийся в середине марта 2020 года, традиционные сезонные колебания, влияющие прежде всего на цены производителей плодовощной продукции, изменение валютных курсов, повлиявшее на цены поставщиков товаров с импортной составляющей и изменение логистических цепочек в связи с введенными в ряде стран карантинными мерами", - сообщили в АКОРТ.

При этом в ассоциации отметили, что индекс потребительских цен по сравнению с декабрем 2019 года составил 102,1% (по сравнению с апрелем 2019 года - 103,1%, по сравнению с декабрем 2018 года - 102,1%), что означает, что, несмотря на ряд неблагоприятных факторов, в России удалось избежать скачкообразного роста цен на основные категории продуктов. "Рост цен по большинству позиций социально значимых продовольственных товаров, включая хлеб и хлебобулочные изделия, мясо, рыбу, яйца и другие, индекс потребительских цен был заметно ниже общего индекса в 102,1%", - отметили в АКОРТ.

В ассоциации напомнили, что в марте 2020 года торговые сети получали массовые предложения от поставщиков о повышении отпускных цен по ряду продовольственных категорий на 20-50% на фоне пандемии и резкого падения курса российской валюты. Переговоры между ретейлерами и поставщиками позволили добиться минимального роста закупочных цен по категориям социально значимых продуктов. Кроме того, некоторые торговые сети обнулили торговую наценку на ряд социально значимых товаров. "По части товарных категорий, включая лимоны и гречневую крупу, проведенные ФАС России расследования показали необоснованность повышения цен, и недобросовестным поставщикам были внесены предостережения о недопустимости нарушений антимонопольного законодательства", - напомнили в АКОРТ.

По данным Росстата, в апреле существенное влияние на динамику цен на продовольственные товары оказал рост цен на плодоовощную продукцию. Так, лимоны стали дороже в 2,5 раза, репчатый лук - на 49,9%. В то же время цены на огурцы снизились на 20,6%, на помидоры - на 10,3%. Заметно выросли цены на гречневую крупу - на 12%. Подорожание на 15% и более отмечено в 27 субъектах Российской Федерации. Увеличение цен на куриные яйца на 10% и более отмечено в 30 регионах РФ.

Прирост цен на сахар-песок отмечен в 83 субъектах РФ, из них в 19 субъектах - 10% и более.