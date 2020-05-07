Союзроссахар оценил ситуацию на российском рынке сахара как стабильную

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Ситуация на рынке сахара России оценивается как стабильная, сообщил председатель правления Союза сахаропроизводителей России (Союзроссахар) Андрей Бодин, слова которого в четверг приводит Минсельхоз.

По данным Росстата, в апреле сахар подорожал на 7,1%, рост цен отмечен в 83 субъектах РФ, причем в 19 субъектах зафиксировано повышение цены на 10% и более.

"Как и в прошлом месяце, мы оцениваем ситуацию на рынке сахара как стабильную и не фиксируем повышения цен", - сказал он.

Как отметил Бодин, по оперативным данным, текущие цены на сахар на внутреннем рынке составляют 24,5 руб./кг (с НДС) и по сравнению с началом месяца практически не изменились. Рост цен в удаленных регионах связан с ростом затрат на транспортировку, а также с эффектом низкой базы, когда в период переработки сахарной свеклы в октябре - ноябре прошлого года цены на сахар снижались до минимальных семилетних значений, считает он. "В 2019 году цены на сахар на внутреннем рынке снизились на 43 %. Текущие цены на сахар на 24% ниже уровня оптовых цен в аналогичный период прошлого года и с середины прошлого года остаются самыми низкими в мире, что способствовало увеличению экспорта сахара в несколько раз", - сказал глава Союзроссахара. Так, по оценке "Центра агроаналитики", с августа 2019 г. экспорт сахара составил более 900 тыс. тонн.

Из-за низких цен на внутреннем рынке и снижения уровня рентабельности производства сахарной свеклы в этом году ожидается снижение посевов на 20%. "Как ранее сообщалось, из-за отрицательных финансовых результатов владельцы трех сахарных заводов уже подтвердили, что их предприятия не будут вести переработку сахарной свеклы в новом сезоне", - сказал Бодин. Он добавил, что, по данным исследования Роскачества, в апреле отмечается снижение спроса покупателей на кондитерские изделия в магазинах, в сегменте ресторанно-гостиничного бизнеса на сахар со стороны индустриальных потребителей. По информации Союзроссахара, в апреле ряд товаропроводящих сетей отказался от поставок фасованного сахара от производителей по раннее заключенным договорам.

"Из-за снижения мировых цен на мировом рынке сахара на фоне снижения цен на нефть, по мнению участников рынка, можно ожидать снижение темпов экспорта сахара и высокие товарные запасы, превышающие спрос, до начала нового сезона переработки сахарной свеклы в августе текущего года", - заключил он. По данным Минсельхоза, средняя цена сельхозтоваропроизводителей на сахар за месяц увеличилась на 0,4% до 24,43 руб./кг, при этом значительное снижение за год (на 25%) в первую очередь связано с превалированием предложения над спросом на рынке сахара в прошедшем сезоне. Планируется, что в текущем сезоне посевные площади сахарной свеклы будут сокращены, что будет способствовать повышению рентабельности ее переработки.