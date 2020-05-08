{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Курс доллара снизился до 74 рублей

Курс евро опустился до 80,19 рубля

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,1%, до отметки в 74 руб., курс евро также опустился на 0,1%, до 80,19 руб. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:05 мск курс доллара находился на отметке в 73,95 руб. (-0,2%), а курс евро - на уровне 80,11 руб. (-0,2%).

Российский рынок акций на открытии торгов показал разнонаправленную динамику биржевых индексов. Так, по данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи прибавил 0,5% и достиг отметки 2647,8 пункта, а индекс РТС уменьшился на 0,1%, до 1125,66 пункта.

По данным на 10:08 мск, индекс Мосбиржи замедлил рост до 0,1%, торговался на уровне 2636,78 пункта, РТС продолжил снижение до 1123,18 пункта (-0,3%).

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
РБК: банки не начали открывать счета клиентам в удаленном режиме
В Банке России сообщили изданию, что кредитные организации начнут открывать счета в удаленном режиме тогда, когда услуга будет востребована клиентами
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС