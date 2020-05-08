Курс доллара снизился до 74 рублей

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,1%, до отметки в 74 руб., курс евро также опустился на 0,1%, до 80,19 руб. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:05 мск курс доллара находился на отметке в 73,95 руб. (-0,2%), а курс евро - на уровне 80,11 руб. (-0,2%).

Российский рынок акций на открытии торгов показал разнонаправленную динамику биржевых индексов. Так, по данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи прибавил 0,5% и достиг отметки 2647,8 пункта, а индекс РТС уменьшился на 0,1%, до 1125,66 пункта.

По данным на 10:08 мск, индекс Мосбиржи замедлил рост до 0,1%, торговался на уровне 2636,78 пункта, РТС продолжил снижение до 1123,18 пункта (-0,3%).