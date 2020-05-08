Мосбиржа приостановила торги на фондовом рынке

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке, говорится в сообщении торговой площадки.

"В 12:08 мск торги на фондовом рынке приостановлены", - отмечается в сообщении.

Торговая сессия на фондовом рынке Московской биржи будет возобновлена в 12:50 мск.

"Торги на фондовом рынке возобновятся в 12:50 мск. Торговая система доступна для снятия ранее выставленных заявок", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, торги были приостановлены в связи с ошибкой в программном обеспечении. Остальные рынки продолжили торги в штатном режиме.