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Торги на фондовом рынке Мосбиржи проходят в штатном режиме

Индекс Мосбиржи снижается на 0,3%, РТС - на 0,4%
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© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи после возобновления торгов на фондовом рынке Мосбиржи снижается на 0,3%, до 2626,67 пункта, РТС теряет 0,4% и торгуется на уровне 1122,12 пункта, свидетельствую данные торговой площадки на 12:50 мск.

По состоянию на 13:03 мск, индекс Мосбиржи находился на отметке 2627,43 пункта (-0,3%), а индекс РТС - на 1123,97 пункта (-0,2%).

Ранее торги на фондовом рынке Московской биржи были приостановлены по причине программной ошибки в работе серверов. При этом сессия на срочном, денежном и валютном рынках, а также на рынке драгоценных металлов проходила в штатном режиме. 

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