Около 40 малых и средних предприятий Кубани получили беспроцентные кредиты из-за пандемии

КРАСНОДАР, 8 мая. /ТАСС/. Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства выдал 98 млн рублей льготных беспроцентных займов на выплату зарплаты и налогов 39 кубанским предприятиям, рассказали журналистам в пресс-службе администрации Краснодарского края.

"Беспроцентные кредиты на выплату зарплат и налогов получили 39 кубанских предприятий. Общая сумма займов, выданных субъектам МСП Российским банком поддержки малого и среднего предпринимательства, составила 98 млн рублей. Это единственный российский банк, который выдает займы исключительно субъектам малого и среднего предпринимательства", - говорится в сообщении.

Уточняется, что банком одобрено еще 12 заявок, 13 заявлений от кубанских МСП находятся на рассмотрении, подобные займы выдаются сроком на один год. Кроме того, за время пандемии на Кубани 91 предприятие получило займы краевого фонда микрофинансирования.