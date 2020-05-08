Артемьев назначил и.о. начальника управления контроля АПК ФАС

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев назначил исполняющей обязанности начальника управления контроля агропромышленного комплекса ФАС Ларису Вовкивскую, сообщается на официальном сайте ведомства.

"Лариса Вовкивская назначена исполняющей обязанности начальника управления контроля агропромышленного комплекса ФАС России. Приказ ФАС России о ее назначении на должность с 7 мая 2020 года подписан руководителем антимонопольного ведомства Игорем Артемьевым", - говорится в сообщении.

Также с 30 апреля 2020 года работу управления контроля агропромышленного комплекса курирует заместитель руководителя ФАС Павел Заборщиков, указали в ФАС.

По данным ФАС, Вовкивская работает в центральном аппарате ФАС с 2006 года. С 2012 года по апрель 2020 года замещала должность заместителя начальника правового управления ФАС.