Власти Москвы вместе с бизнесом пересмотрят критерии отнесения отраслей к пострадавшим

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Правительство Москвы совместно с предпринимателями рассматривает альтернативные варианты определения наиболее пострадавших от распространения коронавируса сфер деятельности. Об этом сообщил в пятницу руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

"В настоящий момент рассматриваются альтернативные варианты определения пострадавших сфер бизнеса: по объемам выручки, по поступлению денежных средств на расчетные счета. Необходимо совместно с предпринимателями выработать окончательные предложения по критериям отнесения отраслей к пострадавшим из-за пандемии. Они должны однозначно доказывать то, что компания оказалась в кризисной ситуации", - сказал он в ходе онлайн-заседания рабочей группы по антикризисным мерам поддержки бизнеса.

В ходе совещания большинство участников заявили о необходимости пересмотра критериев отнесения отраслей к наиболее пострадавшим от распространения коронавируса. Сейчас в качестве такого критерия выступает основной код в общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД). Предприниматели предложили в качестве главного критерия использовать степень снижения доходов.

Правительство Москвы также рассмотрит вопрос включения самозанятых в число возможных получателей государственной поддержки. "Мы не учитывали эту категорию при выработке мер поддержки. Федеральное законодательство не относит ее представителей к субъектам малого и среднего предпринимательства. Но поддержка института самозанятых необходима. В столице он насчитывает 274 тыс. человек. В ближайшее время этот вопрос будет изучен", - сказал Фурсин.

Кроме того, сейчас рассматривается вопрос поддержки отдельных отраслей, в том числе финансовая поддержка креативных кластеров и внедрение кешбэка для покупателей московской продукции в сфере моды и легкой промышленности.

Все инициативы по системным мерам поддержки бизнеса будут доработаны совместно с бизнесом и направлены в оперативный штаб по экономическим вопросам правительства Москвы, где будет приниматься решение.

Московские меры поддержки бизнеса

Из-за ситуации с распространением коронавируса в столице был введен ряд ограничений. До 31 мая в Москве нельзя проводить спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия. На этот же срок приостановлена работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания. Власти Москвы в связи с этим ввели ряд мер поддержки бизнеса.

Меры первого пакета включают продление до 31 декабря срока уплаты торгового сбора за первый квартал 2020 года. На этот же срок продлена уплата авансовых платежей за первый квартал 2020 года по налогу на имущество и земельному налогу для организаций, работающих в сфере общественного питания, туризма, культуры, спорта, досуга и гостиничного бизнеса.

Организации, которые арендуют землю у города и приостановили свою деятельность на время ограничений, освобождены от платы за аренду на этот период. Это касается организаций сфер культуры, спорта, выставочной, развлекательной, просветительской, образовательной и социально-воспитательной видов деятельности.

Второй пакет мер столичные власти утвердили 31 марта. Согласно ему, отсрочка по налогу на имущество и земельному налогу распространена на компании, которые занимаются торговлей и предоставлением бытовых услуг. От платежей по аренде городских земельных участков дополнительно освободили предприятия торговли, туризма, общественного питания, бытовых услуг и гостиничного бизнеса, которые приостановили свою деятельность. Освобождение будет действовать с первого числа месяца прекращения работы до 1 июля.

Еще одна мера касается владельцев помещений, которые сдают в аренду объекты торговли, общепита и бытового обслуживания (с 15 апреля - включены помещения для размещения гостиниц). Если собственники снизят для своих арендаторов арендную ставку не менее чем на 50%, то им будет предоставлена компенсация.

15 апреля правительство Москвы утвердило третий пакет мер поддержки малого и среднего бизнеса. В соответствии с ним расширился список отраслей, которые могут получить отсрочки до конца 2020 года по налогу на имущество и земельному налогу. Это кинотеатры, гостиницы и санатории, организаторы выставок и конференций, образовательные центры. Кроме того, малый и средний бизнес независимо от вида деятельности получит субсидии от городского бюджета на уплату процентов по ранее взятым кредитам до 6% годовых. По новым стабилизационным кредитам, которые брались для текущей деятельности, субсидии будут покрывать ставку до 8% годовых.