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ВТБ в августе определится с размером дивидендов за 2019 год

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Менеджмент ВТБ определится с размером дивидендных выплат за 2019 год в августе, чтобы в сентябре утвердить их размер на годовом общем собрании акционеров . Об этом сообщил член правления ВТБ Дмитрий Пьянов в ходе телефонной конференции с инвесторами.

"Для выполнения всех законодательных и регламентных процедур мы должны будем в силу директивного вопроса определиться с дивидендами где-то за месяц до годового общего собрания акционеров, то есть, по сути, это август", - сказал Пьянов, напомнив, что годовое собрание акционеров было перенесено на сентябрь по рекомендации Банка России.

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