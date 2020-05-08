ВТБ в августе определится с размером дивидендов за 2019 год

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Менеджмент ВТБ определится с размером дивидендных выплат за 2019 год в августе, чтобы в сентябре утвердить их размер на годовом общем собрании акционеров . Об этом сообщил член правления ВТБ Дмитрий Пьянов в ходе телефонной конференции с инвесторами.

"Для выполнения всех законодательных и регламентных процедур мы должны будем в силу директивного вопроса определиться с дивидендами где-то за месяц до годового общего собрания акционеров, то есть, по сути, это август", - сказал Пьянов, напомнив, что годовое собрание акционеров было перенесено на сентябрь по рекомендации Банка России.