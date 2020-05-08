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ЦБ не видит массовых проблем по оказанию банками дистанционных услуг

Речь, в частности, идет о продлении действия карт с истекшим сроком и открытии счетов

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. ЦБ РФ пока не видит массовых проблем по оказанию банками дистанционных услуг, в том числе по продлению действия карт с истекшим сроком и открытию счетов дистанционно. Об этом сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе онлайн пресс-конференции.

"О дистанционном открытии счетов просили сами банки, в том числе для того, чтобы поддержать ипотеку, многие банки этим пользуются. Что касается приема карт с истекшим сроком действия, то, на мой взгляд, это важно и нужно для того, чтобы люди не ходили дополнительно в офисы получать новые карты. Некоторые банки эти карты выпускают автоматически, пересылают их гражданам. Пока мы не видим массовых проблем в этой ситуации", - сказала она.

Глава ЦБ отметила, что данные меры являются рекомендациями регулятора, а не обязательными требованиями.

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