Пенсионный фонд Норвегии впервые будет продавать активы для покрытия дефицита бюджета

ХЕЛЬСИНКИ, 8 мая. /ТАСС/. Государственный пенсионный фонд Норвегии, крупнейший государственный фонд в мире, впервые в истории будет вынужден продавать активы для того, чтобы покрыть дефицит бюджета из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщило в пятницу агентство Bloomberg.

Объем фонда составляет $1 трлн, он формируется из нефтяных доходов. По словам главы Банка Норвегии Ойстена Олсена, механизм продажи активов дает "пространство для маневра" на фоне экономического кризиса. Bloombeg подчеркивает, что норвежское правительство в марте уже взяло из фонда больше денег, чем в любой другой месяц, и чтобы обеспечить кабмин необходимыми средствами, продажа активов будет необходима. Темпы расходов средств фонда превышают приток денежных средств, которые он получает за счет дивидендов и процентов.

Норвежское правительство ранее объявило, что дефицит бюджета в этом году может составить $20 млрд из-за введенных на фоне распространения коронавируса ограничительных мер.

Фонд пока еще не давал оценок по величине своего дохода в текущем году, однако ожидает, что он снизится из-за того, что компании, в которые он инвестирует, сокращают дивиденды. В 2019 году доход фонда составил около $23,6 млрд.

В четверг также стало известно, что Банк Норвегии впервые в истории снизил ключевую процентную ставку до нуля на фоне пандемии коронавируса. По оценкам банка, на нынешнем уровне ставка будет оставаться еще длительное время из-за последствий пандемии для экономики. Там считают, что относительно будущих перспектив экономического развития в настоящее время существует "необычно высокая неопределенность".