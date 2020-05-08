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Эстония не будет закупать электроэнергию у России

Это решение долгосрочное, заявила президент республики Керсти Кальюлайд

ТАЛЛИН, 8 мая. /ТАСС/. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что страна не будет закупать электроэнергию у РФ.

"Решив, что мы переходим к электросети Центральной Европы (осуществляя проект синхронизации электросетей с Европой - прим. ТАСС), мы автоматически принимаем решение о том, что три страны Балтии напрямую не будут закупать электроэнергию с российского рынка, - сказала она в пятницу агентству BNS. - Это решение долгосрочное. С технической точки зрения мы движемся вперед, реализуя этот проект".

Как добавила Кальюлайд, "Эстония не закупает электроэнергию у России ни через одну из наших девяти перемычек с РФ".

Президент республики также выступила за введение пошлин на импорт российской электроэнергии в страны ЕС, отметив, что ранее эту идею поддержала и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"И когда это случится, не останется никаких проблем по поводу российского демпинга на нашем европейском энергорынке, - добавила Кальюлайд. - Я считаю, что всего этого мы сможем добиться коллективно как Евросоюз. Однако сама Эстония напрямую не закупает и не планирует закупать у России".

В июне 2018 года страны Балтии, Польша и Еврокомиссия подписали политическое соглашение о запуске проекта синхронизации электросистем стран Балтии с континентальной Европой. До недавнего времени линии электропередачи стран Балтии, кроме ветки из Эстонии в Финляндию, были интегрированы лишь в восточном направлении в рамках системы Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы (БРЭЛЛ). В 2016 году введены в эксплуатацию соединения электросетей Литвы с Польшей LitPolLink и Швецией NordBalt. Окончательное отключение от БРЭЛЛ и завершение синхронизации с Европой, которое будет проведено через Польшу, намечено на 2025 год.

Теги
БелоруссияЭстонияШвецияФинляндияЛатвияЛитваРоссияПольшаКальюлайд, КерстиФон дер Ляйен, Урсула
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