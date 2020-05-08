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Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти

Россия за первую неделю мая сократила добычу нефти и конденсата до 9,4 млн баррелей

Москва в мае - июне согласилась сократить добычу до 8,5 млн б/с

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Среднесуточная добыча нефти и конденсата в России с конца апреля снизилась на 16,4% в рамках исполнения обязательств по соглашению ОПЕК+ - с 1,55 млн тонн до 1,29 млн тонн, следует из данных ЦДУ ТЭК.

При этом фактическая добыча с 29 апреля по 7 мая снизилась на 18% - с 1,57 млн тонн до 1,28 млн тонн в сутки.

По условиям сделки ОПЕК+, Россия в мае - июне согласилась сократить добычу на 2,5 млн б/с - до 8,5 млн б/с. Сделка вступила в силу 1 мая. Российская официальная статистика ведет учет добычи в тоннах, тогда как в ОПЕК+ принято считать в баррелях. Если перевести показатель, достигнутый 7 мая (1,28 млн тонн) в баррели по единому коэффициенту 7,33, который применяется для экспортной нефти Urals, то российская добыча на конец первой недели мая составила 9,4 млн б/с с учетом газового конденсата.

По договоренностям России с ОПЕК в квоту по сокращению добычи не включен газовый конденсат, только нефть. Но отдельно данные по добыче конденсата в статистике не раскрываются.

Теги
РоссияРешение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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