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Путин поручил к августу разработать план обновления пассажирского транспорта в городах

Поручение адресовано правительству России совместно с госкорпорацией "ВЭБ.РФ"

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Комплексная программа обновления пассажирского транспорта и маршрутных сетей в городах России должна быть разработана до 1 августа текущего года. Соответствующее поручение президента РФ Владимира Путина опубликовано в пятницу на сайте Кремля.

"Разработать комплексную программу модернизации пассажирского транспорта в городских агломерациях, предусматривающую в том числе обновление подвижного состава и оптимизацию маршрутных сетей, определив объемы и источники ее финансирования", - говорится в поручении, адресованном правительству России совместно с госкорпорацией "ВЭБ.РФ".

Срок исполнения - 1 августа 2020 года, указано в документе.

В ходе президентского совещания 24 апреля по ситуации в автопроме глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов рассказал, в частности, об опыте реализации программы обновления общественного городского транспорта в Твери и доложил, что аналогичный механизм сейчас готов к запуску по 12 крупным городам РФ. По его словам, в рамках такой программы можно обеспечить закупку в текущем году городского транспорта в общей сложности на 70 млрд рублей. Шувалов заключил, что реализация этой программы поможет и промышленному сектору, и сектору услуг, а также повысит качество жизни в городах.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичШувалов, Игорь ИвановичРоссия
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