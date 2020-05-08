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Турбизнес призвал транспортные компании к совместному созданию бюджетных туров по России

Стоимость билетов и отсутствие инфраструктуры чаще всего становятся препятствием для путешествий внутри страны, отметил вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Для развития внутреннего туризма турбизнесу совместно с транспортными компаниями необходимо совместно создавать бюджетные туры по России. Такое мнение ТАСС озвучил вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков.

Стоимость билетов и отсутствие инфраструктуры чаще всего становятся для россиян препятствием для путешествий внутри страны, отметил эксперт.

"Необходимо совместно с транспортными компаниями вырабатывать пакетные бюджетные туры с размещением в апарт-отелях, двух-трех звездочных гостиницах, проводить акции, внедрять маршруты выходного дня и подключать к этому транспортные компании. При этом уделить важное внимание качеству услуг и сервису, чтобы туристы, побывав один раз, открыли для себя Россию и приехали отдыхать на следующий год", - сказал Волков. Такая совместная деятельность в том числе приведет к созданию новых рабочих мест, добавил он.

Что касается возобновления работы индустрии гостеприимства по мере нормализации эпидемиологической ситуации в стране, необходимо на уровне субъектов РФ определить план-график открытия туристических объектов и стыковать его с возобновлением транспортного сообщения, увязать с открытием воздушного сообщения между регионами, считает председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.

"Нужно внимательным образом осуществлять контроль за соблюдением санитарных норм во всех видах транспорта и организовать контроль за деятельностью перевозчиков, которые не имеют разрешений или лицензии на перевозку. Есть опасения, что в связи с сокращением по основному месту работы часть граждан будут заниматься пассажирскими перевозками, не имея на то должного опыта или разрешительных документов. Учитывая данные обстоятельства, нужно обеспечить информацией туриста о встречающем автомобиле, а если группа прибыла самостоятельно, то в аэропорту они должны получить информацию о фиксированных услугах на перевозки", - отметил он.

Президент России Владимир Путин 7 мая потребовал форсировать развитие внутреннего туризма при участии транспортных компаний, турагентств и гостиничного бизнеса.

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