DEWA присоединится к коммерческому реестру данных на базе технологии блокчейн

ТАСС, 8 мая. Дубайское управление электроэнергии и водных ресурсов (DEWA) присоединится к первому объединенному городскому реестру, работающему на базе технологии блокчейн. Интеграция обеспечит DEWA мгновенный доступ к базе коммерческих лицензий и позволит внедрить цифровой документооборот, сообщило издание Smart Energy International.

"Мы рады сотрудничать с департаментом экономического развития Дубая и быть одной из первых организаций, присоединившихся в реализации блокчейн-стратегии. Согласно плану, переход на современные технологии позволит трансформировать процессы управления и полностью перейти на электронный формат документов к концу 2021 года", - сказал генеральный директор DEWA Саид Мохаммед Аль Тайер.

В рамках инициативы DEWA уже разработало собственную стратегию работы с цифровыми транзакциями и внедрило блокчейн-технологии для ряда проектов и услуг. Среди таких инициатив DEWA отмечает процесс регистрации электромобилей Green Charger, а также арендные смарт-контракты, разрабатываемые совместно с компанией Wasl Asset Management Group и земельным департаментом Дубая.

Ожидается, что применение технологии распределенного реестра позволит DEWA повышать эффективность и уровень автоматизации внутренних операций, связанных со счетами и контрактами, а также улучшать качество обслуживания клиентов.