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Вице-премьер Марат Хуснуллин возглавил набсовет госкомпании "Автодор"

По его словам, строительство транспортной инфраструктуры станет одной из основных мер, позволяющих вывести экономику из сложившейся ситуации

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин назначен председателем наблюдательного совета госкомпании "Автодор", сообщили в его пресс-службе.

"Среди первоочередных задач для поддержки и развития экономики мы выделяем строительство и в первую очередь - развитие транспортной инфраструктуры. Мы продолжаем дорожные работы, в том числе на таких знаковых объектах, как Центральная кольцевая автодорога", - отметил Хуснуллин, слова которого приводит пресс-служба.

По словам вице-премьера, строительство транспортной инфраструктуры станет одной из основных мер, позволяющих вывести экономику из сложившейся ситуации, вызванной распространением коронавируса.

"Автодор" занимается созданием и развитием опорной сети скоростных автомобильных дорог в России, также привлекает внебюджетные инвестиции и развивает объекты дорожного сервиса. В доверительном управлении компании находятся трассы М-1 "Беларусь", М-4 "Дон", М-3 "Украина" и М-11 Москва - Санкт-Петербург. "Автодор" также является ответственным исполнителем строительства ЦКАД в Москве и Московской области.

Теги
РоссияХуснуллин, Марат Шакирзянович
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