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Цены на гречку за неделю выросли на 2,6%

Как сообщили в Росстате, стоимость риса выросла на 1,8%

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Цены на гречку в России за неделю с 28 апреля по 6 мая выросли на 2,6%, на рис - на 1,8%. Об этом говорится в материалах Росстата.

"В период с 28 апреля по 6 мая 2020 г. среди продовольственных товаров более всего выросли цены на крупу гречневую - на 2,6%. Подорожание на 4% и более отмечено в 20 субъектах Российской Федерации", - сообщили в ведомстве.

Как отметили в Росстате, самое значительное удорожание гречки произошло в Республике Мордовия - на 10%. В Ямало-Ненецком автономном округе она подешевела на 0,3%, Приморском крае - на 0,1%.

За этот же период цены на рис шлифованный выросли на 1,8%. Увеличение цен на 3% и более отмечено в 16 субъектах Российской Федерации, из них более всего в Тверской области - на 6,1% и Удмуртской Республике - на 6%. В Республике Северная Осетия - Алания и Калининградской области цены на рис снизились на 0,3%, Ханты-Мансийском автономном округе - Югре - на 0,1%.

Среди остальных продуктов питания выросли цены: на консервы мясные - на 0,7%, пшено и чай черный - на 0,6%, муку пшеничную - на 0,5%, вермишель, макаронные изделия и конфеты шоколадные - на 0,4%, масло подсолнечное и соль - на 0,3%, свинину и хлеб ржаной - на 0,2%. Одновременно цены на яйца куриные снизились на 0,9%, мясо кур - на 0,6%, консервы фруктово-ягодные для детского питания - на 0,3%, сосиски, сардельки, колбасы полукопченые, консервы мясные для детского питания, молоко стерилизованное и сметану - на 0,2%, колбасы вареные, маргарин и творог жирный - на 0,1%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1,5%, в том числе на картофель - 4,6%, лук репчатый - 4,5%, капусту белокочанную - 2,9%, морковь -2,7%, яблоки -2,1%. В то же время огурцы стали дешевле на 3,8%, помидоры - на 1%.

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