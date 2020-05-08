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Пандемия коронавируса нового типа

В некоторых регионах России спрос на перчатки вырос в три раза на фоне "масочного режима"

Заказы масок 7 мая по отношению выросли на 45%, а перчаток - на 200%

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Спрос россиян на перчатки вырос в три раза на фоне введения обязательного ношения масок и перчаток для борьбы с распространением коронавируса в ряде регионов России. Об этом ТАСС сообщили ретейлеры.

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"Мы отмечаем повышенный спрос на заказы масок и перчаток: так, заказы масок 7 мая по отношению ко дню ранее выросли на 45%, а перчаток - на 200%", - отметили в Wildberries.

Количество заказов на медицинские маски на маркетплейсе "Беру" за 4-6 мая увеличилось на 58% по сравнению с 27-29 апреля.

"Аптечная сеть 36,6" не зафиксировала ажиотажного спроса на маски и перчатки в аптеках Москвы, где введение "масочного режима" анонсировали в четверг, при этом в Московской области спрос был повышенным.

В Wildberries также отметили, что не отмечают сейчас дефицита масок и перчаток. "За последние три дня мы можем отметить пиковое значение количества масок, начиная с апреля, от наших партнеров в остатке на сайте интернет-магазина. Сегодня масок в остатке по сравнению с первой неделей апреля в среднем больше в 30 раз. Также подчеркнем, что такие поставки проходят от наших партнеров в плановом режиме, но имеют приоритетный порядок в отгрузке на наши склады", - отметили в интернет-магазине.

С 12 мая в Москве и области вводится режим обязательного ношения масок и перчаток в общественном транспорте. Первой режим ношения масок в общественных местах рекомендовала соблюдать Свердловская область. Решение об обязательном ношении масок в общественных местах приняли также в Московской, Челябинской, Ростовской, Саратовской и Пензенской областях, Удмуртии, Алтайском крае и в других регионах.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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