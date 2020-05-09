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Пандемия коронавируса нового типа

Профсоюз выступил против указа Трампа о возобновлении работы 14 мясокомбинатов США

В профобъединении сочли шаг президента США опрометчивым

НЬЮ-ЙОРК, 9 мая. /ТАСС/. Профсоюз, объединяющий более 250 тыс. работников мясоперерабатывающих предприятий США, выступает против "поспешного" указа президента Дональда Трампа о возобновлении работы 14 мясокомбинатов страны, приостановленной из-за коронавируса. Об этом говорится в сообщении, размещенном в пятницу на сайте профобъединения United Food and Commercial Workers (UFCW).

"Работники мясоперерабатывающих предприятий Америки рискуют своей жизнью каждый день ради того, чтобы у семей была пища, необходимая во время пандемии. Мясокомбинаты закрылись не от того, что все этого хотели. Эти предприятия закрылись, потому что не менее 30 их рабочих умерли и еще более 10 тыс. заразились или подверглись воздействию COVID-19", - отметил председатель UFCW Марк Перроне.

"Нынешняя спешка администрации Трампа в том, чтобы открыть 14 мясоперерабатывающих предприятий без срочного улучшения техники безопасности на производстве, является опрометчивым шагом, который поставит под угрозу жизнь американцев и продовольственную безопасность нации в долгосрочном плане", - добавил он.

В США были временно закрыты более 10 мясокомбинатов, у работников которых был выявлен коронавирус. В их число вошли предприятия компании Tyson Foods в штатах Айова и Небраска, Smithfield Foods в Южной Дакоте и Иллинойсе и ряд других.

Трамп 28 апреля подписал указ об обеспечении продовольственной безопасности, направленный на содействие работе предприятий мясной промышленности. Основой для указа послужил закон о производстве продукции военного назначения времен Корейской войны (1950-1953). Трамп фактически обязал мясоперерабатывающие предприятия продолжать работу в условиях пандемии.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1,28 млн случаев заражения новым коронавирусом, умерли более 77 тыс. человек.

Теги
СШАТрамп, ДональдПандемия коронавируса нового типа
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