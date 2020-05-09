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В Госдуме предложили ЦБ помочь Сбербанку с проведением платежей по истекшим картам

Депутат от фракции ЛДПР Максим Зайцев отметил, что у банка есть технологические сложности в исполнении этой рекомендации

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Максим Зайцев направил письмо на имя председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной с предложением рассмотреть вопрос об оказании технического содействия Сбербанку в проведении платежей по просроченным банковским картам. Текст обращения есть в распоряжении ТАСС.

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В письме Зайцев указывает на поступившие к нему обращения от держателей дебетовых и кредитных карт ПАО "Сбербанк" с жалобами на якобы несоблюдение банком-эмитентом рекомендации ЦБ по продолжению "обслуживания платежей по банковским картам с истекшим сроком действия". Данная рекомендация входит в комплекс мер по минимизации распространения коронавирусной инфекции. Депутат указывает на то, что пока посещать офисы банков не рекомендуется в связи с опасной эпидемической ситуацией.

"Согласно информации, опубликованной в сети интернет, ПАО "Сбербанк" имеет технологические сложности в исполнении рекомендации Центрального Банка Российской Федерации в части продолжения обслуживания платежей по банковским картам с истекшим сроком действия", - говорится в тексте письма. В связи с этим Зайцев просит главу ЦБ "дать поручение рассмотреть возможность технического содействия ПАО "Сбербанк" со стороны Центрального Банка РФ по вопросу организации обеспечения платежей по банковским картам физических и юридических лиц с истекшим сроком действия до 30 июня 2020 года".

В письме депутат также указывает на то, что через счета Сбербанка большинство россиян получают заработную плату, а также социальные выплаты.

Теги
РоссияЗайцев, Максим СергеевичПандемия коронавируса нового типа
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