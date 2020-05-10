Объем введенного в апреле жилья в Петербурге вырос по сравнению с прошлым годом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 мая. /ТАСС/. Строительные компании в Санкт-Петербурге в апреле 2020 года ввели в эксплуатацию 114,7 тыс. кв. м жилой недвижимости, что в несколько раз больше результата за аналогичный период прошлого года. Лидерами по вводу жилья за отчетный период стали южные районы города, сообщила в воскресенье пресс-служба Минстроя РФ.

"В апреле 2020 года в Санкт-Петербурге введено в эксплуатацию 114 704,20 кв. м жилья, 25 домов на 2 125 квартир, включая индивидуальное строительство. Это больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда сдали 22 249,50 кв. м. Напомним, что в марте в городе было введено всего 59 187,40 кв. м", - говорится в сообщении.

В апреле 2020 года наибольший объем введенного жилья пришелся на Фрунзенский район (55,6 тыс. кв. м), далее Московский район (24,8 тыс. кв. м) и Пушкинский район (14,1 тыс. кв. м). Все они расположены на юге Санкт-Петербурга.

Как сообщали агентству в городском комитете по строительству, администрация Санкт-Петербурга не вводила запрета на работу строительных компаний из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. В середине апреля правительство субъекта РФ сформировало список системообразующих предприятий и организаций, имеющих региональное значение и оказывающих существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность в городе. В реестр вошли 12 девелоперов, ведущих строительство в Санкт-Петербурге: "Эталон", "Главстрой", "Сэтл Групп", "ЦДС", "Пионер", "Лидер Групп", "ПИК", "ФСК", "ЛСР", "РосСтройИнвест", "Легенда", "Аквилон инвест". Совокупная площадь жилья, возводимого этими компаниями, превышает 8 млн. кв. метров.

Всего на данный момент в Санкт-Петербурге осуществляют строительство 164 застройщика.

По оценкам вице-президента Ассоциации риелторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Дмитрия Рубина, которыми он ранее поделился с ТАСС, в марте 2020 года спрос на новостройки Санкт-Петербурга и пригорода вырос примерно на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Одна из основных причин - волатильность рубля, спровоцировавшая спрос населения, которое стремится сохранить свои сбережения.