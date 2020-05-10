Советник Трампа считает, что уровень безработицы в США в мае - июне может превысить 20%

ВАШИНГТОН, 10 мая. /ТАСС/. Уровень безработицы в США в мае - июне может превысить 20% в связи с экономическими последствиями, вызванными пандемией нового коронавируса. Такие прогнозы представил председатель Совета экономических консультантов при президенте США Кевин Хассет в интервью телеканалу CBS , которое транслировалось в воскресенье.

"Сейчас в США более 30 млн человек, которые направили первичные заявки на получение пособий по безработице, и это стало крупнейшим потрясением для рынка труда со времен Второй мировой войны", - отметил Хассет.

Он ожидает, что пик падения уровня занятости придется на май или июнь. "Уровень безработицы, который мы скоро будем наблюдать, вырастет до 20% к следующему месяцу. Такие показатели наблюдались во время Великой депрессии (1929-1939 - прим. ТАСС), - пояснил председатель Совета экономических консультантов при президенте. - Я думаю, минимального уровня занятости можно ожидать, вероятно, в мае или июне". Он добавил, что "ожидает [уровня безработицы] выше 20%", прежде чем рынок труда стабилизируется.

Как сообщило в пятницу Министерство труда США, уровень безработицы в стране в апреле вырос до рекордных 14,7%. 20,5 млн человек потеряли работу за месяц. В четверг Минтруд опубликовал данные о том, что число первичных заявок на получение пособий по безработице в США за последние семь недель превысило 33 млн.

При этом Хассет выразил уверенность, что правительство сможет преодолеть кризис и восстановить экономику страны. Президент США Дональд Трамп подписал 27 марта закон о стимулирующих экономику мерах в размере более 2 трлн долларов. Они направлены на преодоление последствий распространения коронавируса, предусматривают выплату пособий по безработице, помощь больницам, содействие бизнесу и целым отраслям. ВВП США в I квартале 2020 года впервые за шесть лет сократился на 4,8% в годовом исчислении в связи с ситуацией вокруг пандемии.