Инвестиции в редевелопмент промышленной зоны "Южное Бутово" в Москве превысят 24 млрд руб.

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Индустриальный кластер "Южное Бутово" войдет в столичную программу комплексного и устойчивого развития территорий, инвестиции в редевелопмент промзоны превысят 24 млрд рублей, сообщила в воскресенье пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"В строительство и благоустройство кластера к 2035 году инвесторы планируют вложить 24,4 млрд рублей, а бюджетная эффективность проекта за этот период составит около 2,7 млрд рублей. На месте промзоны появится комфортное и доступное жилье, благоустроенные городские пространства, общественно-деловые и социальные объекты, а также производственные предприятия, которые смогут обеспечить работой порядка трех тысяч москвичей", - цитирует пресс-служба вице-мэра Москвы Владимира Ефимова.

Уточняется, что общая площадь редевелопмента составит более 23 га, из них площадь застройки - 364 тыс. кв. м.

"Более 60% площади строительства - 220 тыс. кв. м - будет отдано под жилую застройку и городские пространства. Еще 91 тыс. кв. м займут производственные объекты, на 53 тыс. кв. м разместятся общественно-деловые и социальные объекты", - приводит пресс-служба слова главы столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова.