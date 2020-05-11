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Минск ждет прибытия в Клайпеду 12 мая закупленных у Saudi Aramco 80 тыс. тонн нефти

В апреле белорусские НПЗ получили 2 млн. тонн нефти, из которых 1,56 млн тонн составили поставки из России

МИНСК, 11 мая. /ТАСС/. Белоруссия ожидает прибытия танкера с первой партией нефти в 80 тыс. тонн, закупленной у саудовской нефтяной компании Saudi Aramco в порту Литвы (Клайпеда) 12 мая. Об этом сообщил в понедельник журналистам пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

"По последним данным, прибытие ожидается завтра (12 мая - прим. ТАСС)", - сказал он.

Поставка арабской нефти в Белоруссию произойдет, несмотря на восстановление поставок в страну сырья из России по нефтепроводу "Дружба". Белорусские власти договорились о поставках нефти с крупными российскими компаниями в конце марта после трехмесячного перерыва.

В апреле белорусские НПЗ получили 2 млн. тонн нефти, из которых 1,56 млн тонн составили поставки из России. В планах на май покупка 1,13 млн. тонн российской нефти. Кроме того, страна начала покупать танкерную нефть у других альтернативных поставщиков (из Норвегии, Азербайджана) через Литву и Украину.

Ранее Лукашенко на фоне нефтяного спора с Россией заявлял, что Белоруссия договаривается по поставкам нефти с США, Саудовской Аравией и ОАЭ, которые могут обеспечить необходимое Минску количество топливного сырья. При этом Белоруссия намерена использовать реверсные возможности "Дружбы" для поставок в республику через порт Гданьска.

Теги
БелоруссияРоссия
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