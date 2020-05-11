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Минск и Москва достигли понимания по изменению условий кредита РФ на БелАЭС

Корректировка условий кредитного соглашения ведется как по срокам выборки, так и по срокам погашения кредита и условиям процентной ставки

МИНСК, 11 мая. /ТАСС/. Белоруссия и Россия достигли понимания по изменению условий российского кредита на БелАЭС, документы не подписаны, но находятся в стадии окончательного согласования. Об этом сообщил в понедельник замминистра энергетики республики Михаил Михадюк.

"С российской стороной ведется работа по корректировке условий кредитного соглашения как по срокам выборки, так и по срокам погашения кредита и условиям процентной ставки. Понимание с российской стороны есть, но документы еще не подписаны, находятся в стадии окончательного согласования и прохождения внутригосударственных процедур", - сказал Михадюк. По его словам, финансирование строительства станции идет в плановом порядке, "без каких-либо ограничений и задержек".

Белоруссия ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту ВВЭР-1200. Она будет состоять из двух энергоблоков поколения 3+ мощностью 1200 МВт каждый. Генеральный подрядчик этого проекта - инжиниринговый дивизион Росатома. Физический пуск БелАЭС будет осуществлен в июле нынешнего года, выдача электроэнергии начнется осенью.

Белоруссия строит БелАЭС за счет госкредита РФ в объеме до $10 млрд. По нынешнему соглашению погашение кредита должно начаться через 6 месяцев после ввода АЭС в эксплуатацию, но не позже 1 апреля 2021 года. Возврат денег предусмотрен 30 равными долями каждые 6 месяцев. На 50% суммы начисляются проценты по ставке 5,23% годовых. На остальные 50% начисляются проценты по ставке LIBOR для 6-месячных депозитов в долларах США, увеличенной на маржу в размере 1,83% годовых.

Ранее РФ согласилась рассмотреть заявку Белоруссии о реструктуризации этого кредита. Лукашенко еще в сентябре 2018 года публично заявил, что Минск рассчитывает на более выгодные условия расчета по кредиту в связи со срывом срока строительства БелАЭС по вине российской стороны и грозил санкциями. В частности, белорусская сторона высказалась за продление срока обслуживания российского кредита на строительство АЭС с 25 до 35 лет, снижение процентной ставки по кредиту до порядка 3%, перенос даты начала погашения основного долга по кредиту.

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