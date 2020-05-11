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Пандемия коронавируса нового типа
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Путин поручил подготовить план перевода в дистанционный режим некоторых услуг банков

Речь, в частности, идет об услугах, связанных с заключением ипотечных кредитных договоров

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/ Президент России Владимир Путин поручил правительству и Центробанку к 1 июня подготовить план мероприятий перевода в дистанционный режим оказания ряда банковских услуг. Как сообщает пресс-служба Кремля, такой пункт содержится в перечне поручений по итогам совещания о мерах поддержки российской экономики в части банковского кредитования.

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"Правительству РФ разработать совместно с Банком России и утвердить план мероприятий по ускоренному внедрению в финансовый сектор онлайн-технологий, предусматривающий обеспечение возможности дистанционного оказания услуг кредитными и иными финансовыми организациями", - говорится в документе. Срок исполнения - 1 июня 2020 года.

Согласно поручению, речь, в частности, идет об услугах, связанных с заключением ипотечных кредитных договоров, а также услугах, связанных с идентификацией клиентов с использованием государственных информационных систем и информационных систем кредитных и иных финансовых организаций, с подтверждением согласия граждан на получение этими организациями информации о них из государственных баз данных.

Кроме того, кабмин и ЦБ должны будут подготовить законопроект о предоставлении банкам при определении ими налоговой базы по налогу на прибыль права признавать процентные доходы по кредитам, реструктурированным в рамках кредитных каникул в связи с пандемией, в том отчетном периоде, в котором произведена уплата таких процентов.

Помимо этого Путин поручил Банку России и правительству к 1 июня разработать меры, "направленные на поддержание стабильной динамики кредитования населения и организаций после окончания действия временных мер, реализуемых в целях поддержки граждан и организаций [пострадавших из-за ситуации с коронавирусом]".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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