Путин поручил установить доплату для сотрудников соцучреждений в размере до 60 тыс. рублей

НОВО-ОГАРЕВО, 11 мая. /ТАСС/. Сотрудники социальных учреждений в течение трех месяцев будут получать доплату в размере до 60 тыс. рублей. Об этом в понедельник заявил президент РФ Владимир Путин.

"Считаю необходимым установить для них (сотрудников социальных учреждений - прим. ТАСС) специальную федеральную доплату на три месяца - с 15 апреля по 15 июля", - сказал Путин, отметив, что полагающиеся выплаты за уже прошедший период времени "люди обязательно получат".

По его словам, для врачей в социальных учреждениях доплата составит 40 тыс. рублей за двухнедельную смену, а для тех, кто непосредственно оказывает помощь больным с коронавирусом - 60 тыс. рублей; для социальных и педагогических работников, среднего медицинского и административного персонала доплата составит 25 тыс. (если они работают с заболевшими людьми - 35 тыс.); для младшего персонала - 15 тыс. и 20 тыс. рублей соответственно, а для технических работников - 10 тыс. и 15 тыс. рублей соответственно.