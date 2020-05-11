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Пандемия коронавируса нового типа

В Совфеде оценили сумму возврата налогов для самозанятых в более чем 1 млрд рублей

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что в рамках реализации нового пакета мер по поддержке бизнеса самозанятым возвратят налог на доход, уплаченный за 2019 год

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Сумма возврата самозанятым уплаченных в 2019 году налогов на доход в рамках поддержки бизнеса в условиях пандемии превысит 1 млрд рублей, сообщил ТАСС в понедельник вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев.

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Президент России Владимир Путин в понедельник на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ сообщил, что в рамках реализации нового пакета мер по поддержке бизнеса самозанятым будет возвращен налог на доход, уплаченный за 2019 год.

"Точно сказать сейчас не могу, но речь идет о сумме свыше 1 млрд рублей", - сказал сенатор.

Журавлев является одним из авторов подписанных Путиным законов о распространении налогового режима для самозанятых на регионы-доноры и города-миллионники, а также о праве регионов самостоятельно вводить налоговый режим для самозанятых.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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